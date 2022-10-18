Уполномоченные по правам человека со всей Сибири обсудят в Алтайском крае вопросы защиты прав граждан

19 октября в парламентском центре Алтайского края пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция «Защита прав человека в Алтайском крае: история, проблемы и перспективы решения».

В ходе мероприятия уполномоченные по правам человека регионов Сибири, члены краевого правительства, депутаты и правоведы обсудят актуальные вопросы совершенствования работы правозащитного института, а также познакомятся с опытом работы омбудсмена в регионе и рассмотрят вопросы защиты прав участников спецоперации и членов их семей.

«20 октября региональные правозащитники оценят доступность оказания социально значимых услуг в образовательных, социальных, культурных учреждениях в селах Алтайского, Бийского и Косихинского районов, обсудят вопросы защиты прав жителей сельских и отдаленных труднодоступных территорий на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ», — говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

Выработанные уполномоченными предложения и рекомендации передадут уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также в федеральные и региональные органы власти.