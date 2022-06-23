Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленные Украине САУ
Недавно российские военные захватили две самоходные артиллерийские установки Caesar. Их передали на предприятие для изучения
Уралвагонзавод поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR, захваченные в итоге Вооруженными силами РФ. Об этом 23 июня написали в Telegram-канале предприятия.
Ранее французский политик Режис Кастельно в своем в Telegram-канале сообщил, что орудия были захвачены в хорошем состоянии и отправлены на Уралвагонзавод для разборки и изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша „МСТА-С“! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем» — цитирует комментарий «Уралвагонзавода» газета «Известия».