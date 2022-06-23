Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленные Украине САУ

Уралвагонзавод поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR, захваченные в итоге Вооруженными силами РФ. Об этом 23 июня написали в Telegram-канале предприятия.

Ранее французский политик Режис Кастельно в своем в Telegram-канале сообщил, что орудия были захвачены в хорошем состоянии и отправлены на Уралвагонзавод для разборки и изучения.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша „МСТА-С“! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем» — цитирует комментарий «Уралвагонзавода» газета «Известия».