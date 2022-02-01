Уроженка Алтая "до смерти" накормила ребенка коровьим молоком

31-летняя уроженка Алтайского края, проживающая в Московском районе Санкт-Петербурга, покормила трёхмесячного сына коровьим молоком, после чего тот скончался. Об этом сообщает питерское издание “Фонтанка”.

1 февраля правоохранители прибыли в съёмную однокомнатную квартиру на Витебском проспекте, где женщина проживала с гражданским мужем и трёхмесячным сыном. По предварительным данным, мать покормила малыша коровьим молоком и положила спать рядом с собой. Когда через два часа она проснулась, то увидела, что ребёнок лежит в бессознательном состоянии, с приоткрытым ртом и посиневшим языком.

После этого она позвонила мужу — 40-летнему жителю Санкт-Петербурга. Он приехал и вызвал скорую помощь. Однако малыш к тому времени уже был мёртв.

Известно, что у женщины есть ещё трое детей в возрасте от 6 до 13 лет, но они живут с бабушкой в Алтайском крае. В 2014 году мать привлекали к административной ответственности за мелкие хищения и неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.