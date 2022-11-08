«Услышьте глас народа, напишите закон». АКЗС займется стандартизацией упаковок для продуктов питания

Депутаты АКЗС готовы рассмотреть вопрос по стандартизации упаковок для продуктов питания. С предложением к главе «промышленного» комитета Алтайского Заксобрания Владимиру Семенову обратилась жительница региона. Она попросила законодательно закрепить объем и вес содержимого упаковок продуктов питания. Вопрос был задан в ходе интернет-конференции на сайте АКЗС 8 ноября.

«Услышьте голос народа, напишите закон, обязывающий производителей фасовать товар в упаковку, кратную 1 кг (1,5 кг, 0,25 кг, 0,01 кг и т. д.) И то же самое в литрах», — посетовала женщина. По ее словам, фасовка молока по 0,9 или 0,87 литра создает потребителям массу неудобств. Она предложила унифицировать упаковку.

«Маркетологи придумали, что так проще поднимать стоимость, чтобы не шокировать людей ценниками. <...> Купишь пакет молока — блинов испечь, замешиваешь, а в рецепте „возьмите 1 литр молока и 2 яйца“. А у меня 0,9 литра молока уже замешано или еще хуже 0,9 кг (или 0,87 литра) на упаковке написано. Что мне за стаканом молока бежать или еще пакет покупать?» — возмутилась автор вопроса.

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«Оно может и шутки, но зачем нам четкая метрическая система, которая не используется? Чем дольше это продолжается, тем сложнее вернуться к нормальным мерам. К тому же, это просто элементарное отсутствие порядка.

Такой закон нужно принять для всей страны! Посоветуйтесь с коллегами, уверена они поддержат. А люди вас поддержат точно — в магазин все ходят, проблема у всех на виду», — резюмировала автор обращения.



Владимир Семенов ответил, что и 0,72 кг, и 0,4389 литра абсолютно метрические значения. Однако поднятая проблема заслуживает внимания.

«Потребитель должен быть защищен от подобных действий недобросовестного производителя. Полагаю, что норма определенной кратности или обязательной увеличенной по площади информации о не равном или не кратном количестве продукта была бы уместна», — подчеркнул глава профильного комитета.

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По словам Семенова, данный вопрос относится к компетенции федерального законодательства, однако инициативой наделено и АКЗС. Поэтому вопрос будет проработан и обсужден депутатами на ближайших заседаниях комитета.