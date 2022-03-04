В АКЗС рассказали, как санкции повлияют на работу аграрной отрасли в Алтайском крае

Председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов оценил, смогут ли вводимые против России международные санкции негативно повлиять на развитие отечественного АПК. Его анализ приводит пресс-служба алтайского парламента.

В Алтайском крае на производствах по переработке всей сельскохозяйственной продукции в большинстве используется импортное оборудование. При этом на протяжении нескольких последних лет эта отрасль активно модернизировалась, старое оборудование заменялось более эффективным и современным. Особенно это заметно в сфере производства круп и муки. Имеющегося ресурса благодаря этому хватит как минимум на несколько следующих лет.

«Конечно, машинам нужно сервисное обслуживание, замена некоторых деталей. Здесь, конечно могут возникнуть временные сложности, но у нас всегда есть возможность закупать комплектующие через соседние дружественные страны», — считает Серов.

Политик отметил, что сейчас ведутся переговоры с представителями отечественных и импортных производителей сельскохозяйственной техники.

«Мы ведём работу с дилерскими центрами, чтобы они по возможности оставляли комплектующие для сельхозмашин и тракторов у нас в регионе. Ситуацию осложняет желание дилеров дополнительно заработать в условиях политической турбулентности», — сказал он, добавив, что попытка не допускать зарубежную технику — явление временное.

При этом в новых условиях становится более востребованной отечественная техника, а также сельхозмашины, оборудование и комплектующие, произведённые в дружественных странах. Так, сильно выросли заявки на «Кировец», который собирают и на площадках Алтайского края.

«К700 уверенно конкурирует с импортными аналогами по большинству производственных показателей, а по цене — в два раза дешевле. То же и по уборочной технике. Хорошие машины, комбайны, кормоуборочную технику делает Ростовский завод („Ростсельмаш“), Белоруссия. Не надо забывать, что в Алтайском крае, в Павловске и в Рубцовске, занимаются производством высококлассных посевных комплексов, различного навесного оборудования», — заявил он.

В связи с этим, по словам Серова, технических сложностей с проведением посевной, кормозаготовительной и уборочной кампании не ожидается. Никакие санкции на это не повлияют.

При этом в текущем году площадь пашни в Алтайском крае будет увеличена. Планируется засеять 5,255 млн гектаров, что на 32 тысячи гектаров больше, чем в 2021 году. Увеличится доля посевов зерновых и зернобобовых культур. Площади гречихи останутся на прежнем уровне — 550 тысяч гектаров. На одну тысячу гектаров увеличивается площадь посевов картофеля и овощных культур, которые входят в «борщевой набор».

Отдельно отмечается, что стоимость ГСМ снижается. Оптовая цена за дизельное топливо, по оценкам чиновников, упала на 5-6 рублей — сейчас аграрии активно его закупают и уже обеспечили необходимый для проведения посевной запас дизтоплива на 60% и бензина на 70%.

С семенами проблем в Алтайском крае также не ожидается — для посевной кампании краю необходимо около 540 тысяч тонн семян, которые запасены в полном объёме.

«Из них 90% — семена российского происхождения. Раньше активно закупались иностранные гибридные сорта подсолнечника и кукурузы, но сейчас уже очень успешно работают селекционные площадки на Кубани. Теперь предприятия края закупают семена российской селекции. Активно работают и сибирские селекционеры. Примерно половина семян, которые мы будем использовать во время посевной — это семена алтайской селекции», — подчеркнул Серов.

Господдержка АПК остаётся пока на уровне прошлого года — 3,3 млрд рублей. В прошлом году аграрии закупили техники на рекордные 15 млрд рублей. Компенсация на приобретение техники тоже остаётся на прежнем уровне. Это запас не на один год. То, что сейчас спрос будет переориентирован преимущественно на отечественную технику, позволит существенно поддержать всю отрасль российского сельхозмашиностроения, в том числе создать новые рабочие места, считает Серов.

При этом, несмотря на рост ключевой ставки, федеральные власти заверили, что льготные кредиты для предприятий АПК сохраняются. В последнее время по этому направлению регион ежегодно привлекает около 25 млрд рублей.

В экспортной области проблем так же не ожидается. Алтайский край поставляет на экспорт около 200 тысяч тонн зерновых, муки и круп. В прошлом году регион экспортировал продукции АПК на 420 млн долларов. В основном продукция идёт в страны Азии, Белоруссию, в среднеазиатские государства.

«Больших рисков для АПК Алтайского края в связи с введением международных санкций нет. Отрасль готова к работе в штатном режиме. Я уверен, что и посевная, и кормозаготовка, и уборочная в крае пройдут в оптимальные сроки и, при условии благополучной погоды, результат будет достойным», — заключил он.