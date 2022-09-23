В Алтайском крае депутаты предложили привязать стипендии к прожиточному минимуму

Депутаты КПРФ в Алтайском Заксобрании предложили увеличить стипендии студентам профессиональных учебных заведений за счёт регионального бюджета, сообщает «Толк».

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас размер обычной стипендии в регионе составляет 560 рублей, социальной — 839 рублей. И эти суммы, по их мнению, слишком малы.

Парламентарии предлагают сделать минимальный размер стипендии равным 10% от прожиточного минимума — это не только увеличит размер выплат, но и обеспечит их регулярную индексацию. Сейчас же, отмечает издание, размер стипендий определяет конкретная учебная организация, и ниже зафиксированного краевым правительством минимума он быть не может.

На реализацию инициативы уйдёт 454 млн рублей, а принимать законопроект депутаты предлагают сразу в двух чтениях.

Накануне Минтруд представил законопроекты об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей и минимального размера оплаты труда — до 16 242 рублей.