В Алтайском крае переизбрали главу Ребрихинского района

Совет народных депутатов Ребрихинского района на сессии 18 ноября избрал главой районной администрации Людмилу Шлаузер. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, её кандидатуру поддержали все 17 присутствовавших народных избранников.

Напомним, что 52-летняя Шлаузер родилась в селе Паново Ребрихинского района. В 1993 году окончила педуниверситет по специальности «математика». Потом в 2011 году получила ещё одно образование в Сибирской академии государственной службы по специальности «государственное муниципальное управление».

В ноябре 2017 года её уже избирали главой района — таким образом, она вступила в должность уж во второй раз.

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