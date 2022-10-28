Кто отдал свою жизнь работе. Алтайские пенсионеры получили подарки в честь месячника пожилого человека

Члены ЛДПР поздравили представителей старшего поколения в алтайских городах и сёлах в рамках месячника пожилого человека, сообщает партия на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, 1 октября в России стартовал месячник пожилого человека. В Алтайском крае проживает около 320 тысяч граждан пенсионного возраста старше 65 лет, в том числе 86 долгожителей.

Накануне активисты партии поздравили ветеранов образования Заринска.

«Граждане были рады пообщаться в приятной атмосфере, они поблагодарили ЛДПР за проявленное уважение к профессии и самому месячнику пожилого человека, поскольку важно ценить трудовые будни не только действующих работников, но и тех, кто отдал работе всю свою жизнь», — отметила активист партии Елена Латышева.

Фото: vk.com/altaikrai_ldpr

В Славгороде активист городского отделения ЛДПР Фишер Иван поздравил от всей партии пожилых жителей.

«Людей, которые очень многое знают об этой жизни, которые могут многое рассказать и многому научить, передать безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания», — подчеркнули в ЛДПР.

Пожилым славгородчанам пожелали долгих лет, здоровья и счастья.

Фото: vk.com/altaikrai_ldpr

В селе Успенка активисты ЛДПР провели соревнования по бильярду среди пожилых жителей. Мероприятие организовал депутат Локтевского районного совета депутатов Борис Чащин.

«Участники в дружной атмосфере продемонстрировали свои навыки, а победители соревнований получили памятные подарки от партии», — говорится в сообщении.

Фото: vk.com/altaikrai_ldpr