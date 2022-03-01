В Алтайском крае распространяется новый фейк о «мобилизации»

В Алтайском крае в соцсетях распространился фейк о «мобилизации». Как сообщает Telegram-канал «Ленина, 59», жители посёлка Сибирского Первомайского района получают «повестки в военкомат».

Глава Сибирского Олег Боронин подтвердил, что никакой мобилизации в населённом пункте не проводится.

В канале отметили, что отличить настоящую повестку от поддельной не сложно — нужно сверить фамилию военкома и личные данные. На разошедшейся же в Сети «повестке» адрес написан с ошибкой, чего на настоящей быть не должно.

Кроме того, в подобных населённых пунктах повестка передаётся только инспектором военно-учётного стола администрации сельсовета.