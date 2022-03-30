В Алтайском крае ужесточилась конкуренция за вакансии на рынке труда. Согласно данным hh.ru, в регионе на неделе с 21 по 27 марта на одну вакансию в среднем приходилось 4,1 резюме. Однако почти месяцем ранее, с 14 по 20 февраля, этот показатель был ниже — 3,3.

На текущий момент в Алтайском крае снижается активность работодателей в поиске сотрудников и растёт желание соискателей получить место. Следовательно, поиск работы для жителей региона может сильно затянуться.

Чаще всего в регионе новую работу ищут IT-специалисты (+33% активных резюме относительно недели 14-20 февраля). Далее следуют маркетологи (+30%) и бухгалтеры (+29%). Самая объёмная по количеству соискателей сфера продаж также показала рост — на 23%.

Работодатели, наоборот, стали реже размещать объявления о поиске сотрудников — на 15% по сравнению с февралем. В лидерах по снижению спроса значатся сферы страхования (-64%) и маркетинга (-34%).