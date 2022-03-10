В Анталье началась встреча глав МИД России, Украины и Турции

В Анталье началась трёхсторонняя встреча глав МИД Турции, России и Украины. Об этом сообщили в МИД РФ.

Встрече глав министерств предшествовало три раунда переговоров между представителями России и Украины. По итогам этих встреч было принято решение об организации гуманитарных коридоров из нескольких украинских городов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов трёхсторонней встречи, после её завершения глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт пресс-конференцию в специально отведённом для этого месте.

Перед этими переговорам состоялась встреча российской и турецкой сторон в формате «без галстуков».