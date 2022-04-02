В Барнауле дорожники приступили к очистке ливневых канализаций

Всего на контроле у дорожников находятся 1390 ливнеприёмных колодцев, которые очистили от снега и льда в марте

02 апреля 2022, 12:52, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Барнауле дорожники начали чистить ливневые канализации. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Снег ворошат с помощью грейдеров, фронтальных погрузчиков и тракторов с ковшом, что ускоряет его таяние. С помощью фронтальных погрузчиков зачищаются водоотводные лотки, это позволяет талой воде быстрее попасть в ливнеприёмники.

Всего на контроле у дорожников находятся 1390 ливнеприёмных колодцев. Все их очистили от снега и льда в марте.

Также в этом году предусмотрена установка шести новых ливневых канализаций. Их строительство будет выполнено при постройке улиц: