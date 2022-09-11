В Барнауле наступил заключительный день голосования на выборах в гордуму

Третий, заключительный день голосования в городскую думу Барнаула начинается в воскресенье, 11 сентября. Избирательные участки работают для избирателей с 08:00 до 20:00.

В ходе голосования жителям города предстоит избрать 40 депутатов.

Краевая столица в 2022 году при этом осталась единственным городом в Алтайском крае, где сохранились выборы по партийным спискам.

Напомним, что явка на 20:00 10 сентября составила 7,33%, проголосовало 38 606 человек. Всего же правом голоса в Барнауле обладают почти 525 тысяч жителей.