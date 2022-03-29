В Барнауле приступили к формированию гуманитарного груза для отправки в Донбасс

В рамках оказания гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам в Барнауле приступили к формированию и отправке гуманитарного груза. Продукты общим весом 13 тонн в ближайшее время доставят в Донбасс. Гречку, горох, перловку, пшено, рис, манку, сахар, тушёнку, растительное масло и печенье, согласно номенклатуре, предоставила группа компаний «Союз».

Глава города Вячеслав Франк поблагодарил генерального директора группы компаний «Союз» Владимира Отмашкина, который одним из первых оказал помощь.

«Многие предприятия и жители Барнаула и всего нашего региона готовы оказать помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, поддержать наших бойцов. Мы получаем много звонков с такими предложениями. Номенклатуру необходимых товаров ГУ МЧС России по Алтайскому краю будет нам доводить. Барнаульское местное отделение партии „Единая Россия“ считает гуманитарную миссию ключевой. Члены местного политического совета, депутаты фракции „Единая Россия“ в городской думе и активисты должны активнее подключиться к работе по формированию необходимых товаров и организации процесса», — отметил глава города, секретарь местного Барнаульского отделения партии «Единая Россия».

«Это наша обязанность, помогать тем, кто в этом нуждается. Мы всегда это делали и будем продолжать. Как говорят: есть государственная политика, а есть народная дипломатия, когда решение что-то сделать идёт от сердца, души. Это помощь и поддержка населения Донбасса и российских военных», — сообщил генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин.

Заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко напомнил, что губернатором края Виктором Томенко было дано поручение организовать формирование и отправку гуманитарных грузов в Донбасс. «Такое поручение было дано в рамках заседания краевой комиссии по ЧС. Это доброе дело, все мы понимаем, что население Донбасса нуждается в гуманитарной помощи. Это поддержка наших бойцов, которые участвуют в спецоперации Вооружённых сил России в Донбассе. Хочу подчеркнуть, что это не единичная акция, мы будем продолжать эту работу», — сказал он.

Как пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по гражданской обороне и защите населения) Николай Егоров, номенклатуру необходимых товаров согласовывает МЧС РФ. Список необходимых товаров можно уточнить в управлении социальной защиты г. Барнаула и в Центре кризисных ситуации ГУ МЧС России по Алтайском краю по телефону: 65-82-19.