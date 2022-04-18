В Барнауле продолжают бесплатно раздавать комплекты семян пенсионерам
Акция «Добрый сад» приурочена к социальному проекту «Единой России»
В прошедшие выходные барнаульские единороссы снова раздавали садоводам комплекты семян овощных культур. Более 1000 пакетов с семенами моркови, свёклы, лука, гороха и многих других овощных культур волонтёры передали садоводам-пенсионерам.
Активисты Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» проводят социальную акцию «Добрый сад» в рамках партийного проекта «Забота о старшем поколении».
Как отметила депутат фракции «Единой России» Барнаульской гордумы Светлана Бочкова, акция направлена на поддержку людей старшего поколения, которые занимаются садоводством и выращивают овощи на своих участках.
«Для людей, занимающихся огородничеством, семена сейчас — самое главное. Акция уже получила большой отклик среди барнаульцев — наборы семян „Добрый сад“ пользуются большим спросом. Для удобства жителей акция проводится сразу в нескольких точках города Барнаула», — рассказала депутат.
Своими впечатлениями об акции поделились барнаульцы.
Галина Мякишева рассказала, что живёт неподалёку и продовольственные ярмарки посещает регулярно, а полученные от волонтёров семена обязательно посадит на даче.
Жительница краевой столицы Лариса Ливер получила набор семян на прошлых выходных, а в эту субботу уже сделала первые посадки на своём дачном участке.
«Семена очень хорошие, и я, конечно же, буду их выращивать. Спасибо партии „Единая Россия“ за такую добрую акцию!» — поделилась садовод.
Всего за время акции волонтёры «Единой России» уже вручили свыше 2000 комплектов семян. Помощь направлена на поддержку пенсионеров-садоводов. Акция прошла одновременно на трёх площадках: площадь перед ТЦ «Россия», в посёлке Лебяжье и в посёлке Новосиликатный.