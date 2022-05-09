В Барнауле раздали более десяти тысяч литров питьевой воды во время акции «Бессмертный полк»
Барнаульские единороссы раздавали воду во время шествия
9 мая 2022, 17:20
Активисты Барнаульского местного отделения «Единой России» обеспечили питьевой водой участников патриотической акции «Бессмертный полк».
Впервые за два года «Бессмертный полк» прошёл в очном формате. По подсчётам организаторов, всего в акции приняло участие 52 000 жителей города.
В местах формирования колонны движения — на улице Молодёжной и с двух сторон проспекта Ленина — волонтёры «Единой России» организовали точки с бесплатной питьевой водой.
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