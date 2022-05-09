В Барнауле раздали более десяти тысяч литров питьевой воды во время акции «Бессмертный полк»

Активисты Барнаульского местного отделения «Единой России» обеспечили питьевой водой участников патриотической акции «Бессмертный полк».

Впервые за два года «Бессмертный полк» прошёл в очном формате. По подсчётам организаторов, всего в акции приняло участие 52 000 жителей города.

В местах формирования колонны движения — на улице Молодёжной и с двух сторон проспекта Ленина — волонтёры «Единой России» организовали точки с бесплатной питьевой водой.

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