В Барнауле утвердили проект стелы «Город трудовой доблести»

В краевой столице приняли дизайн-проект стелы «Барнаул — город трудовой доблести». С докладом о проделанной работе по изготовлению и установке нового арт-объекта перед участниками рабочей группы выступила начальник Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула Светлана Чаузова. Она отметила, что с целью разработки дизайн-проекта комитетом по культуре города Барнаула совместно с архивным отделом и привлечёнными специалистами была проделана колоссальная работа по подбору и формированию историко-архивных документов.

На этапе подготовки дизайн-проекта проведены все необходимые экспертизы, в том числе геологические и археологические изыскания по устойчивости склонов и инженерной геологии участка в Нагорном парке, выбранном под стелу.

По словам Светланы Чаузовой, высота будущего объекта составит 32 метра 25 сантиметров. На боковых плоскостях планируется разместить монументально-декоративные панно на основе документальных фотографий времён Великой Отечественной войны, а также сопроводительных текстов о трудовых подвигах жителей города и края в военные годы. Проектом также предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории и подсветка стелы и ведущей к ней дорожки.

Принявший участие в заседании депутат Барнаульской городской Думы, член Регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергей Струченко напомнил, что в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов именно по инициативе Барнаульского местного отделения «Единой России» и Барнаульского совета ветеранов администрация краевой столицы приняла решение участвовать в проекте «Город трудовой доблести».

«Мы инициировали кампанию по сбору подписей в поддержку Барнаула, и нашу инициативу поддержали свыше 190 000 жителей. Администрация города оформила официальные ходатайства в Алтайское краевое Заксобрание и правительство региона, дополнительно проведя большую работу по сбору фактологической базы, подтверждающей трудовые подвиги жителей краевой столицы. Так, были обнаружены уникальные документы — выпуски газеты „Правда“ за апрель 1943 и апрель 1945 годов. Заручившись поддержкой правительства региона и краевых депутатов, администрация Барнаула направила пакет документов экспертам Российской академии наук и получила положительное заключение», — напомнил депутат.

Он добавил, что по инициативе барнаульских партийцев горожане сами выбирали место для установки памятной конструкции, и большинством голосов выбрали локацию в Нагорном парке. Теперь необходимо приложить все усилия, чтобы стела у Барнаула появилась ко Дню города.

Своим патриотическим проектом, также связанным с историей Барнаула в годы Великой Отечественной войны, поделилась депутат городской думы Кристина Юстус. С целью привлечения внимания горожан к проекту, а также актуализации информации о трудовых подвигах земляков в годы войны, она совместно с барнаульским отделением партии разрабатывает дизайн-макет тематической сувенирной продукции.

«Сегодня как никогда важно помнить о трудовом подвиге земляков, ковавших Победу в тылу. И депутаты Барнаульской городской Думы совместно с местным отделением „Единой России“ предложили к 9 Мая и празднованию Дня города изготовить серию тематической сувенирной продукции. Наклейки, тетради, брелоки, магниты, блокноты с информацией о том, благодаря чему нам удалось получить это почётное звание: количеству патронов, метрам ткани, дизельным двигателям и многому другому, что было сделано нашим городом для победы над фашизмом», — поделилась Кристина Юстус.

Напомним, 20 мая 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». По предложению «Единой России» и Российской академии наук в него вошли 12 городов, в том числе Барнаул.

Одно из условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении звания. Во всех городах трудовой доблести памятный знак устанавливают одинаковой формы, но размеры, материалы и архитектурные элементы в каждом городе уникальные. Кроме того, возле памятного знака проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, в День Победы и День города.