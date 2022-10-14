В Белоруссии пообещали принять ответные шаги на размещение в Польше ядерного оружия
По словам главы МИД Белоруссии, под ответными шагами может подразумеваться и размещение ядерного оружия в стране
14 октября 2022, 12:41, Илья Звягинцев
В Белоруссии заявили о том, что страна примет жёсткие ответные меры на размещение в Польше ядерного оружия. Об этом рассказал глава МИД страны Владимир Макей в интервью «Известиям».
«Если действительно ядерное оружие будет размещено на территории соседних с нами стран, то тогда могут быть сделаны и более жёсткие шаги», — сказал Макей.
Он добавил, что под ответными шагами может пониматься в том числе и размещение в стране ядерного оружия.
Он добавил, что главы государств могли обсуждать подобные варианты реагирования.
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