В Белоруссии пообещали принять ответные шаги на размещение в Польше ядерного оружия

В Белоруссии заявили о том, что страна примет жёсткие ответные меры на размещение в Польше ядерного оружия. Об этом рассказал глава МИД страны Владимир Макей в интервью «Известиям».

«Если действительно ядерное оружие будет размещено на территории соседних с нами стран, то тогда могут быть сделаны и более жёсткие шаги», — сказал Макей.

Он добавил, что под ответными шагами может пониматься в том числе и размещение в стране ядерного оружия.

Он добавил, что главы государств могли обсуждать подобные варианты реагирования.