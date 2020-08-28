В Белоруссии предложили отказаться от русского языка как официального

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич предложил сделать белорусский язык единственным государственным языком, лишив этого статуса русский. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

Политик пожаловался на то, что белорусский язык якобы "выдавлен", отметив, что, несмотря на это, между русскими и белорусами никогда не было межнационального противостояния.

"Мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем-то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру", – сказал Шушкевич.

При этом политик отметил, что переход на белорусский язык как единственный официальный будет "сложным и длительным".

Напомним, что в 1995 году после внесения поправок в Конституцию Белоруссии русский язык получил статус второго государственного. 22 августа 2020 года президент Александр Лукашенко заявил, что не допустит "ползучего уничтожения" русского языка в стране.