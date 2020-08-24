В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции

Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК.

Задержание произошло у проходной Минского тракторного завода. На обоих политиков завели административное дело, при этом за какое именно правонарушение – в пресс-службе МВД Белоруссии не уточняют.

В самом координационном совете объяснили, что задержанных обвиняют в попытке организовать несогласованный митинг на заводе и, скорее всего, Ковалькова и Дылевский получат административный штраф.

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Политика Свыше 100 тысяч человек протестуют против Лукашенко в Минске

Напомним, что координационный совет – орган белорусской оппозиции. О его создании кандидат в президенты Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская заявила 14 августа.

Как ранее сообщил amic.ru, накануне, 23 августа, на акцию протеста против результатов президентских выборов, прошедших 9 августа, в Минске вышло более 100 тысяч человек.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко приземлился на территории Дворца Независимости. При этом на главе государства был бронежилет, а в руках автомат, а рядом с ним шел таким же образом экипированный 15-летний сын Николай.