В ДНР от стресса и болезней скончался пленный британец
Пола Ури пленили в апреле, его обвиняли в наемничестве
В Донецкой Народной Республике 10 июля скончался пленный британец Пол Ури, которого власти ДНР обвиняли в наемничестве. Об этом пишет «Ъ».
Как сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова, иностранец «находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине», а также страдал от ряда хронических заболеваний.
«В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — перечислила в своем заявлении болезни плененного в апреле британца уполномоченная.
Она подчеркнула, что пленнику при этом, «несмотря на тяжесть вменяемого преступления», оказывали всю необходимую помощь. По словам Морозовой, Ури был наемником и «профессиональным военным».
По данным Reuters, иностранец был волонтером и занимался вопросами гуманитарной помощи. AP отмечало, что он был самостоятельным волонтером и не входил в какие-либо объединения.
8 июля стало известно, что Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. В июне Верховный суд республики приговорил к казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима, которые участвовали в военных действиях на стороне Украины.