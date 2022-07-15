В ДНР от стресса и болезней скончался пленный британец

В Донецкой Народной Республике 10 июля скончался пленный британец Пол Ури, которого власти ДНР обвиняли в наемничестве. Об этом пишет «Ъ».

Как сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова, иностранец «находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине», а также страдал от ряда хронических заболеваний.

«В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — перечислила в своем заявлении болезни плененного в апреле британца уполномоченная.

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Она подчеркнула, что пленнику при этом, «несмотря на тяжесть вменяемого преступления», оказывали всю необходимую помощь. По словам Морозовой, Ури был наемником и «профессиональным военным».

По данным Reuters, иностранец был волонтером и занимался вопросами гуманитарной помощи. AP отмечало, что он был самостоятельным волонтером и не входил в какие-либо объединения.

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