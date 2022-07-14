В ЕС обсуждают возможность снятия санкций с некоторых россиян

Евросоюз рассматривает возможность снятия санкций с некоторых россиян. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Евросоюз обсуждает снятие санкций, которые он ввел против ряда россиян <...> после того, как юристы блока выяснили, что меры могли быть введены на слабых основаниях», — сказано в сообщении.

На данный момент около 30 человек уже обратились в суд с требованием исключить их из санкционного списка, еще около десяти человек обратились с этой просьбой напрямую к Евросоюзу.

Юридическая служба ЕС уже заявила о том, что некоторые из этих запросов оправданы, потому что основания для наложения санкций на людей были слабыми или неверными.