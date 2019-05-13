В ЕС ответили на выдачу российских паспортов на Донбассе

Глава МИД Литвы поддержал призыв Порошенко к Евросоюзу ввести новые санкции против России, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Европейскую правду".

Он выразил уверенность, что выдача российских паспортов жителям Донбасса нарушает нормы международного права, за что и должны последовать новые ограничения для РФ.

Однако на этот раз, похоже, инициативу не одобрили другие лидеры стран Евросоюза. Это подтвердил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама РФ", – уточнил он.

Схожее мнение выразил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану. По его словам новые санкции чреваты дополнительными проблемами, в том числе и для Украины.