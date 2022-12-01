Ещё в одном районе Алтайского края переизбрали главу

12 из 12 депутатов суетского райсобрания проголосовали за кандидатуру Натальи Долговой

1 декабря 2022, 07:45

30 ноября в Суетском районе состоялось заседание райсобрания, в ходе которого депутаты переизбрали главу района Наталью Долгову. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Кандидатуру поддержали 12 из 12 присутствовавших депутатов. Для Долговой это уже третий срок в должности главы района — теперь она будет работать на этом посту по меньшей мере ещё пять лет.

Долгова Наталья Николаевна родилась в 1971 году.

Ранее главой Кытмановского района Алтайского края был избран Виктор Вельш. Его кандидатуру поддержали 15 депутатов из 17, присутствовавших на сессии.

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