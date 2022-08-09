В Евросоюзе не согласились с призывом Эстонии ограничить выдачу виз россиянам
По мнению представителя ЕС, полный запрет нарушит взаимодействие с РФ
Часть членов Евросоюза не поддержали предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу въездных виз всем гражданам России. Об этом сообщает газета Financial Times, пишет РИА Новости.
«Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» — спросил неназванный представитель Евросоюза у Каллас.
Источник подчеркнул, что россияне, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, не должны лишиться возможности путешествовать.
Напомним, что сегодня министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам.
Политик подчеркнула, что хоть сейчас авиасообщение с РФ закрыто, страны Шенгенской зоны всё ещё выдают визы, в результате чего страдают соседние с Россией государства.