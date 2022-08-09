В Евросоюзе не согласились с призывом Эстонии ограничить выдачу виз россиянам

Часть членов Евросоюза не поддержали предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу въездных виз всем гражданам России. Об этом сообщает газета Financial Times, пишет РИА Новости.

«Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» — спросил неназванный представитель Евросоюза у Каллас.

Источник подчеркнул, что россияне, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, не должны лишиться возможности путешествовать.

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Общество В Эстонии призвали ограничить выдачу россиянам виз в страны ЕС

Напомним, что сегодня министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам.

Политик подчеркнула, что хоть сейчас авиасообщение с РФ закрыто, страны Шенгенской зоны всё ещё выдают визы, в результате чего страдают соседние с Россией государства.