В Германии назвали условия для снятия санкций с Россией
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Москве «придётся достигнуть соглашения» с Киевом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что снятие санкций с России возможно только после консультаций с украинской стороной. Его слова приводит ТАСС.
По мнению главы правительства ФРГ, Москве «придётся достигнуть соглашения» с Киевом.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ на это западные страны начали вводить против России различные экономические санкции.
Как ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на данный момент ЕС готовится к введению шестого пакета санкций. В нём содержится «полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».