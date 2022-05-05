В Германии назвали условия для снятия санкций с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что снятие санкций с России возможно только после консультаций с украинской стороной. Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы правительства ФРГ, Москве «придётся достигнуть соглашения» с Киевом.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ на это западные страны начали вводить против России различные экономические санкции.

Как ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на данный момент ЕС готовится к введению шестого пакета санкций. В нём содержится «полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».