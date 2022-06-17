В Гоньбе появится врачебная амбулатория

Накануне в Гоньбе собрались сельчане, представители краевых и местных властей, медики и единороссы, чтобы обсудить строительство амбулатории. Оно начнётся в следующем году, а пока утверждается проектно-сметная документация. На возведение медицинского учреждения из бюджета будет выделено порядка 30 миллионов рублей.

Как рассказал председатель местного ТОС Александр Смелов, в 2014 году в Гоньбе закрылся фельдшерско-акушерский пункт. На протяжении нескольких лет люди обращались к властям с просьбой построить новый ФАП. Строительство должно было начаться в этом году, но планы изменились в связи с объединением городских больниц № 11 и № 12 в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2. У людей снова появились вопросы. Они обратились за помощью в «Единую Россию».

«Люди были рады этой новости, ведь в амбулатории они смогут получать врачебную помощь. Это совсем другое качество оказания медицинских услуг. Население Гоньбы растёт и ФАПа здесь уже недостаточно», — отметил Иван Гладких.

На встречу с жителями 15 июня пришли депутат Барнаульской гордумы Иван Огнев и руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких. Вместе с представителями властей они рассказали жителям Гоньбы о том, что вместо ФАПа в селе появится амбулатория.

«Проектно-сметная документация уже готова и проходит государственную экспертизу. Строительство амбулатории начнётся в следующем году, в среднем оно занимает от четырёх до пяти месяцев», — рассказал во время встречи главный врач краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 Александр Берестенников.

Единороссы вместе с жителями Гоньбы будут следить за ходом работ и помогать при необходимости.

«Амбулатория — это совсем другие возможности. Её появление существенно улучшит качество медицинского обслуживания людей. Поэтому будем двигаться по намеченному плану. Благодаря активной позиции жителей, Совета ветеранов и ТОС мы уже многое сделали. Думаю, всем вместе нам по силам добиться того, чтобы достойную медицинскую помощь в своём селе мог получить каждый житель Гоньбы», — сказал Иван Огнев.

Председатель ТОС Александр Смелов, в свою очередь, отметил: «Прошедшая встреча была очень нужной. Люди получили полную, правдивую информацию по поводу будущего медучреждения. Радует, что депутаты идут к людям. Они не боятся встречаться с людьми и в результате проблемы решаются».