В Госдуме могут рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР

Совет Госдумы 14 февраля может обсудить возможность признания Россией ДНР и ЛНР. Этот вопрос также могут направить в МИД и другие правительственные структуры.

Как в своём телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин, «Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также за оказание социальной помощи людям. КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. «Новые люди» сформулируют свою позицию при обсуждении темы.

Володин отметил, что этот вопрос требует серьёзного обсуждения, поскольку он касается соотечественников, проживающих на территории двух республик.