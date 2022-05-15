В Госдуме назвали результаты «Евровидения» несправедливыми и политическими

Победа группы Kalush Orchestra из Украины на песенном конкурсе «Евровидение» является несправедливой и политической. Об этом, оценивая результаты конкурса, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, сообщает «Говорит Москва».

«Евровидение» давно перестало быть песенным конкурсом. Оно стало вполне политическим явлением. Прошлая победа Украины тоже была абсолютно нечестной", — заявила Драпеко.

По мнению депутата, победа Kaluch Orchestra не относится к искусству и стала демонстрацией политических пристрастий. Драпеко призвала «забыть» об этом конкурсе и никогда не принимать участие в Евровидении.