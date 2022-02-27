В Госдуме объяснили, как будет работать банковская система при отключении SWIFT

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что российские банки продолжат работу при отключении от SWIFT.

“Ну у нас, если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того чтобы обслуживать финансовый аппарат”, — подчеркнул Аксаков.

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Экономика Смогут ли россияне пользоваться банковскими картами при отключении России от SWIFT?

Напомним, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились об отключении некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Под ограничение должны попасть банки, которые ранее уже оказались под санкциями западных стран. Их точный список не приводится. Сама организация уже заявила о готовности отключить российские банки и сейчас уточняет нюансы.