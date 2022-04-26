В Госдуме предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе
Депутат Госдумы считает однократное горячее питание учеников младших классов недостаточным
Депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтруд с предложением ввести бесплатное двухразовое питание для учеников 1-4 классов. Об этом сообщает RT.
Парламентарий отмечает, что по закону учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Однако, у учеников за раз может быть до пяти уроков и ребенок в таком случае проводит в школе до пяти часов. Поэтому Власов считает однократное горячее питание учеников начальной школы недостаточным.
Депутат заявил, что в некоторых школах для младших школьников кроме завтраков предлагают и горячие обеды, но уже за деньги родителей.
«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учётом перемен составляет более трёх часов», — предлагает Власов.
Ранее пресс-служба АКЗС сообщала, что в Алтайском крае обсуждали возможность увеличения финансирования питания для детей в школах. В итоге депутаты пообещали выдвинуть предложение об увеличении краевой доли, заложенной на школьное питание.