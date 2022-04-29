В Госдуме предложили запретить выступления артистам, которые плохо говорят о России

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить выступления артистов, которые плохо говорят о России. Как сообщает Telegram-канал Baza, она предложила также вносить таких деятелей культуры в список иноагентов.

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц иноагентов. И я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — заявила Ямпольская.

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Напомним, что ранее появились сообщения о том, что въезд в Россию ограничили ряду украинских звёзд, среди которых Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка, Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский и другие. Однако подтвердить информацию смогли только по запрету для Птушкина — для него ограничение будет действовать в течение 50 лет, до 2072 года.