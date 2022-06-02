В Госдуме рассказали, когда завершится спецоперация РФ на Украине
Всё идёт по плану, отметил Андрей Картаполов
Российская спецоперация на Украине завершится, когда Киев созреет для переговоров, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Думаю, завершится тогда, когда нынешнее украинское руководство созреет до переговоров», — цитирует его РИА Новости.
Картаполов также отметил, что «спецоперация идёт по плану».
Напомним, в последний раз украинская и российская делегации встречались в Турции в конце марта.
В мае глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отмечал, что Киев сам заморозил переговоры, а Россия, по его словам, готова к диалогу.
Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой после того, как вернёт территории в состояние до 24 февраля.