В Госдуме сообщили о захвате украинцев, пытавших российских солдат

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов заявил, что российский спецназ захватил двух украинцев, стрелявших по ногам российским пленным. Об этом сообщает RT.

«Те, кто измывались над нашими военнослужащими, — они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — рассказал Шаманов.

Напомним, что в соцсетях появилось видео, на котором вооружённые люди говорят об обстрелах Харькова, а затем стреляют по ногам пленных. Утверждалось, что на видео украинские военные пытают российских солдат.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил «установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими».

Шаманов заявил, что захваченные спецназом украинцы — Сергей Величко по кличке Чили и Константин Немичев — члены фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».