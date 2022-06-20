В Госдуме заявили, что атака ВСУ на буровые вышки «развязала России руки»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что атака украинских военных на буровые вышки «Черноморнефтегаза» «развязала России руки». Как сообщает РИА Новости, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.

«Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся», — сказал Шеремет.

Он отметил, что буровые платформы находятся в Черном море в районе подконтрольного российской армии острова Змеиный. Шеремет отметил, что ответственность за случившиеся понесут и западные страны, если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.

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Происшествия ВСУ нанесли удар по российским буровым платформам

Напомним, что ВСУ утром 20 июня нанесли три удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза», установленным на Одесском месторождении в Черном море.