В Госдуму внесли законопроект о выходе РФ из Всемирной торговой организации

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Законопроект выложен на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, депутаты предлагают денонсировать протокол о присоединении

Российской Федерации к Марракешскому соглашению, которое ознаменовало создание ВТО. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным в 2012 году.

В третьей статье законопроекта устанавливается, что после прекращения членства в ВТО Россия освобождается от «всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем».