В Госдуму внесли законопроект о выходе РФ из Всемирной торговой организации
Депутаты предложили денонсировать документ, подписанный в 2012 году
21 марта 2022, 20:28
В Госдуму внесли законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Законопроект выложен на официальном сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, депутаты предлагают денонсировать протокол о присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению, которое ознаменовало создание ВТО. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным в 2012 году.
В третьей статье законопроекта устанавливается, что после прекращения членства в ВТО Россия освобождается от «всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем».
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