В Италии обеспокоены словами Медведева о «выродках и ублюдках»
Ранее зампред Совбеза заявил, что «будет делать всё», чтобы желающие смерти России «исчезли»
Глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что обеспокоен словами зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о врагах России, передаёт ТАСС.
Накануне экс-президент объяснил резкость своих высказываний в Telegram: всё дело в «ублюдках и выродках», которые «хотят смерти России». «И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — написал Медведев в своём канале.
В итальянском МИД сочли такие заявления «очень серьёзными и опасными».
«Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят ещё и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — сказал Ди Майо.