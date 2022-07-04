В Калининграде подготовили варианты ответных мер на запрет транзита Литвой

Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство и Администрацию Президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву.

Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в интервью «Ведомостям».

Он не уточнил, что именно это за предложения, но подчеркнул, что разработаны «меры различного характера» и призвал обсуждать их в том случае, «если необходимость их принятия будет 100%».

Алиханов подчеркнул, что властям есть чем экономически ответить, «и весьма критично для Литвы». Тем не менее власти региона ожидают, что транзит всё же будет исключён из запретов.

«Не утрачен потенциал по первому направлению (отмена ограничений на сухопутный транзит), поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», — заключил губернатор.

18 июня Литва сообщила о прекращении пропуска попавших под санкции товаров, которые везут транзитом по железной дороге из регионов РФ в Калининградскую область. 21 июня также стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Российское руководство осудило действия литовских властей и расценило их как агрессивное и недружественное поведение.