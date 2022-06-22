В Калининградской области предупредили о разрушении экономик Прибалтики из-за ответных мер Литве

Ущерб для экономик государств Прибалтики в случае потенциальных ответных мер может быть очень серьёзным, могут быть разрушены некоторые отрасли. Такую оценку сложившейся ситуации сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Решения могут быть совершенно разные. Николай Платонович сегодня сказал, что ущерб для экономик прибалтийских государств от потенциальных ответных мер может быть очень серьёзным. Я могу сказать, он может просто разрушить некоторые отрасли экономики, которые раньше формировали значительную долю государственных бюджетов этих стран», — цитирует его РИА Новости.

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Политика Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт

Напомним, что накануне Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Кроме того, запрет распространяется и на их транспортировку автомобилями.

Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета. В Кремле такие действия назвали открыто враждебными. 21 июня секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьёзно ощутят на себе последствия этих мер.