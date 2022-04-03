В Казахстане задержали агента иностранной разведки, готовившего покушение на президента Токаева
Он также планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов
Спецслужбы в Казахстане задержали агента иностранной разведки, готовившего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет национальной безопасности.
«Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики „А“, планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих», — сказано в сообщении.
Отмечается, что задержанный также занимался распространением русофобских настроений в Казахстане и готовился к совершению терактов в отношении сотрудников правоохранительных органов.