В Казахстане заявили, что не будут помогать РФ обходить санкции

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза против России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый замглавы администрации президента страны Тимур Сулейменов.

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», — заявил Сулейменов.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины Евросоюз принял решение отключить от системы SWIFT семь российских банков. По оценке Минфина, страны Запада заморозили около 300 млрд золотовалютных резервов России. После этого президент России Владимир Путин отметил, что «коллективный Запад» таким образом фактически подвёл черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.