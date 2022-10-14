В КГБ Белоруссии опровергли информацию о введении на территории страны режима КТО

В ГКБ Республики Беларусь опровергли информацию о том, что на территории страны введён режим контртеррористической операции. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на источник в органах.

«В настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что информация о введении на территории республики режима КТО является ложной.

Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил о том, что на приграничных территориях ввели режим КТО, для того чтобы своевременно дать ответ на возможные провокации.