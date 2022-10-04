В КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав РФ

В Министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами», — отметили в МИД.

В КНДР также подчеркнули, что уважают волю жителей, которые высказались за присоединение территорий к России, а также поддерживают позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ.

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Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение. Документы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. 3 октября Госдума ратифицировала договоры.