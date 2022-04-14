В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, однако необходимо подготовить почву — текста документа о соглашении между РФ и Украиной пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча Путина с Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции лидера РФ.