В Кремле назвали западный «трибунал» по Украине нелегитимным

Кремль осудит любые попытки западных стран создать «трибунал» по Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом в общении с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что российские следователи с 2014 года ведут собственную «очень напряжённую, кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима».

В МИД Франции ранее объявили о начале совместной работы внутри ЕС и с участием Киева над созданием специального трибунала для расследования действий России на Украине. На брифинге представитель ведомства заявил, что Париж также поддержит расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в преступлениях.