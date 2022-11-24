В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ

Оценить влияние на рынок введение потолка цен на российские нефть и газ пока сложно. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что российские власти пока исходят из позиции Владимира Путина о том, что Москва не будет поставлять энергоресурсы тем государствам, которые введут ограничения.

«Но, видя эти цифры, мы, конечно же, должны всё проанализировать, перед тем как сформулировать позицию», — отметил представитель Кремля.

Песков считает, что западные страны хотят принять «решение ради решения», чтобы «поставить галочку», при этом не учитывая последствия своих действий.

Напомним, что в сентябре министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.