В Кремле подтвердили отказ России исполнять решения ЕСПЧ

Россия не исполняет решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в частности, не будет исполнять решение суда по жалобам НКО-иноагентов. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. РФ не исполняет этих решений больше», — сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос про решение ЕСПЧ по жалобам российских НКО-иноагентов.

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Общество Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Напомним, что Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчёркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.