В Кремле пообещали дать новую работу бывшему гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину
По словам Дмитрия Пескова, увольнение главы космической госкорпорации не связано с какими-либо претензиями к его работе
15 июля 2022, 22:59, Никита Черников
Снятый с должности главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин своевременно получит новое назначение, сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что отставка гендиректора не связана с какими-либо претензиями к его работе.
«Там все нормально», — подчеркнул Песков.
15 июля президент России Владимир Путин освободил от должности гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Новым главой госкорпорации российский лидер назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова.
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