В Кремле пообещали дать новую работу бывшему гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину

По словам Дмитрия Пескова, увольнение главы космической госкорпорации не связано с какими-либо претензиями к его работе

15 июля 2022, 22:59, Никита Черников

Снятый с должности главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин своевременно получит новое назначение, сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что отставка гендиректора не связана с какими-либо претензиями к его работе.

«Там все нормально», — подчеркнул Песков.

15 июля президент России Владимир Путин освободил от должности гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Новым главой госкорпорации российский лидер назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова.

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