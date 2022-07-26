В Кремле пообещали ответ за отказ от выдачи шенгенских виз россиянам

Возможная отмена Евросоюзом выдачи россиянам шенгенских виз повлечёт за собой ответные меры России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представителя Кремля отмечает, что исключать подобные действия Евросоюза нельзя.

«Россия на это отреагирует крайне негативно. Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — предупредил Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее в МИД РФ заявили, что не исключают прекращения выдачи шенгенских виз россиянам на фоне действий западных стран.

По его словам, сейчас фактически полностью приостановлено оформление виз россиянам Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и Чехией.