В Кремле пообещали ответ за отказ от выдачи шенгенских виз россиянам
По словам Пескова, исключать подобные действия Евросоюза нельзя
Возможная отмена Евросоюзом выдачи россиянам шенгенских виз повлечёт за собой ответные меры России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Представителя Кремля отмечает, что исключать подобные действия Евросоюза нельзя.
«Россия на это отреагирует крайне негативно. Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — предупредил Дмитрий Песков.
Напомним, что ранее в МИД РФ заявили, что не исключают прекращения выдачи шенгенских виз россиянам на фоне действий западных стран.
По его словам, сейчас фактически полностью приостановлено оформление виз россиянам Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и Чехией.