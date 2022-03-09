В Кремле прокомментировали слухи об отставке главы Центробанка
По словам Дмитрия Пескова, он ничего не слышал о возможном уходе Набиуллиной со своего поста
9 марта 2022, 16:10, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Его слова передаёт РИА Новости.
«Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка», — сказал Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эльвира Набиуллина подала заявление об уходе в отставку с поста главы Центробанка, однако её заявление не приняли.
Официально эту информацию никто, кроме Дмитрия Пескова, не комментировал.
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