В Кремле прокомментировали слухи об отставке главы Центробанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Его слова передаёт РИА Новости.

«Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эльвира Набиуллина подала заявление об уходе в отставку с поста главы Центробанка, однако её заявление не приняли.

Официально эту информацию никто, кроме Дмитрия Пескова, не комментировал.